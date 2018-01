Индийца насмерть засосало в аппарат для МРТ

Трагедия произошла в индийском городе Мумбаи. 32-летнего Раджеша Мару насмерть засосал аппарат для МРТ. Это произошло из-за того, что мужчина вошел в медицинский кабинет с металлическим кислородным баллоном на груди. Мощные магниты тут же затянули Мару внутрь, сообщает WPX.

До начала процедуры родственники мужчины спросили у врачей, можно ли тому зайти в кабинет с металлическим баллоном. Медики дали согласие, уверив, что ничего страшного не случится. Как правило же появляться в кабинете для МРТ с металлическими предметами на теле или в карманах строго запрещено.

What is an MRI machine and why is hospital staff responsible for Rajesh Maru's death https://t.co/AR1z9y1wea #Mumbai

Индиец скончался от полученных травм спустя 10 минут после того, как его извлекли из аппарата для МРТ. Родственники погибшего обвиняют персонал больницы в халатности.

#Mumbai: Family alleges that their 32-year-old relative died at Nair Hospital due to negligence by hospital staff last night after he was admitted inside MRI room with an oxygen tank; FIR registered against unknown persons under section 304, investigation on. pic.twitter.com/sxAUbsD7ft