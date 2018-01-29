Неудачный обгон фуры спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими в Коми

Регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 28 января, на трассе в Сыктывдинском районе Республики Коми.

Женщина, управлявшая автомобилем Chery Tiggo, обогнала фуру, вернулась в свой ряд, после чего потеряла управление и авто занесло на "встречку", где оно столкнулось с Volkswagen Jetta, который, в свою очередь, задел еще один встречный автомобиль.

По данным портала "Комиинформ", 31-летняя женщина-водитель Chery получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и также тупая травма живота. Мужчина, находившийся за рулем Volkswagen, отделался ушибом грудной клетки, а у его пассажирки были диагностированы повреждения головы и ушибы лица.