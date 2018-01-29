Россия и Индия заключили военных контрактов на 4 миллиарда долларов

Портфель заказов России и Индии достигает 4 миллиардов долларов, а всего за почти 60 лет военно-технического сотрудничества Москва поставила Нью-Дели оборонной продукции на 65 миллиардов долларов. Эти цифры озвучил заместитель главы компании "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский, сообщает агентство ТАСС.

Многолетние отношения двух стран начались с незначительной сделки, напомнил Гореславский, когда Советский Союз подарил Индии пару самолетов Ил-14С. Это была модификация для перевозки первых лиц государства. С тех пор военно-техническое сотрудничество динамично развивалось, и на сегодняшний день Москва и Нью-Дели не просто торгуют, но и ведут около 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Уже в 2018 году стало известно, что в ближайшее время будет подписан контракт на поставку Индии 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5. Плюс Республика планирует купит более 100 палубных вертолетов. Россия обязательно будет участвовать в этом тендере и предложит многоцелевые Ка-226Т.

Также, по данным индийских СМИ, страна хочет приобрести партию российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".