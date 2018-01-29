Кузбасец воровал могильные плиты, чтобы продавать их как новые

В Кузбассе будут судить 40-летнего местного жителя за воровство надгробных плит – предприимчивый мужчина реставрировал их и продавал как новые, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

С заявлениями о краже гранитных памятников и надгробных плит обратились жители Кузбасса. Во всех случаях люди приезжали на кладбище, чтобы помянуть родственников, и обнаруживали пропажу.

Вором оказался ранее судимый житель города Ленинск-Кузнецкий, владелец мастерской по производству и реставрации могильных памятников. Следствие установило его причастность к четырем кражам. Преступник вину свою признал, ему грозит до 5 лет лишения свободы, также его могут обязать возместить материальный ущерб.