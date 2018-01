Футболист "Бристоля" Флинт раскрутил Гвардиолу на дорогой подарок

После матча английского Кубка лиги между "Манчестер Сити" и "Бристолем", игрок клуба Чемпионшипа Эйден Флинт подошел к наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле и предложил тому поменять куртку на майку футболиста. Сначала испанец отказался, а потом все же отправил игроку подарок.

"Попросил Пепа поменять его куртку Stone Island на мою майку. Он отказался", – написал в своем "Твиттере" Флинт после полуфинального матча.

Asked pep to swap his stone island jacket for my shirt.. he declined. 😔☹️😂 pic.twitter.com/PLwTwvzg1M