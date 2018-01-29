Футболист "Бристоля" Флинт раскрутил Гвардиолу на дорогой подарок

После матча английского Кубка лиги между "Манчестер Сити" и "Бристолем", игрок клуба Чемпионшипа Эйден Флинт подошел к наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле и предложил тому поменять куртку на майку футболиста. Сначала испанец отказался, а потом все же отправил игроку подарок.

"Попросил Пепа поменять его куртку Stone Island на мою майку. Он отказался", – написал в своем "Твиттере" Флинт после полуфинального матча.

Asked pep to swap his stone island jacket for my shirt.. he declined. 😔☹️😂 pic.twitter.com/PLwTwvzg1M — Aden Flint (@AFlint4) 24 января 2018 г.

Однако эта история имела продолжение. Через пару дней защитник "Бристоля" все же получил подарок от Гвардиолы, чему был несказанно рад. Куртка Stone Island, которую носит главный тренер "Манчестер Сити", стоит 312 евро, а майка «Бристоля» на официальном сайте – 45 евро, сообщает Eurosport.