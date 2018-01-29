Одесские зоозащитники подрались с прохожими во время акции

Массовой дракой закончилась акция против эксплуатации животных в цирке. Проходивший мимо зоозащитников мужчина заявил, что акция проплачена. После чего завязалась перепалка, быстро перешедшая к рукоприкладству. Все случившееся сняли на видео.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 28 января, около здания цирка в Одессе.

Как сообщают местные СМИ, в результате потасовки опрокинули стоящий неподалеку лоток с сувенирами. О пострадавших в драке не сообщается.