В московском метро опровергли информацию о дыме на "Курской"

В пресс-службе московского метрополитена опровергли информацию о задымлении на станции "Курская". Ранее ряд СМИ сообщил о дыме на станции.

На странице в Twitter представители подземки заявили, что пересадочный узел проверен, безопасности пассажиров ничто не угрожает.