В ЦИК поступили 315 тысяч подписей в поддержку Путина

В понедельник в ЦИК России сданы листы с подписями избирателей в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина, а также другие документы для регистрации кандидата в президенты, передает РИА Новости. Всего в Центризбирком подано порядка 315 тысяч подписей.

После получения подписей у ЦИК есть 10 дней для их проверки, обычно же процедура занимает 7-8 дней, после чего комиссия решает вопрос о регистрации кандидата.

Проверяют подписи почерковеды, также Центризбирком сотрудничает с управлением по вопросам миграции МВД. Для проверки используют 60 тысяч подписей вне зависимости от их общего числа. Забракованных подписей должно быть не более 5 процентов, если же их больше, делается повторная проверка еще 30 тысяч подписей.

Самовыдвиженцу для регистрации требуется собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. В штабе Путина сообщили, что собрали более 1,6 миллиона подписей.

Во вторник Владимир Путин встретится в Гостином дворе с доверенными лицами. Повестка пока не определена, встреча пройдет в свободном режиме.