Коньки. Мировые рекорды Юскова и женской сборной России утверждены

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил мировые рекорды Дениса Юскова и женской сборной России. Наш конькобежец в декабре показал лучшее время в мире на дистанции 1500 метров. Женская сборная России в том же месяце установила рекорд в командном спринте.

На высокогорном катке в Солт-Лейк-Сити Юсков пробежал дистанцию 1500 метров за 1 минуту 41,02 секунды на этапе Кубке мира. Таким образом, он улучшил прежнее достижение американца Шани Дэвиса (1.41,04), сообщает РИА Новости.

Женская сборная России в составе Ангелины Голиковой, Ольги Фаткулиной и Елизаветы Казелиной показала лучшее время в командном спринте – 1 минута 24,84 секунды. Это произошло на этапе Кубка мира в Калгари в декабре 2017 года.

Напомним, что Денис Юсков не получил приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.