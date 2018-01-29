Голевой покер Ломанова принес россиянам победу над Норвегией

В Хабаровске завершился первый игровой день чемпионата мира по хоккею с мячом. В заключительном матче стартового тура встречались сборные России Норвегии, которые играют в турнире подгруппы "А". Хозяева льда разгромили гостей из Скандинавии со счетом 15:1.

Четыре мяча забил в ворота норвежцев Сергей Ломанов, который был включен в состав национальной команды буквально накануне турнира. Другие голы на счету Андрея Прокопьева, Максима Ишкельдина (два), Евгения Дергаева (три), Алмаза Миргазова (два), Алана Джусоева, Владимира Каланчина и Артема Бондаренко.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее состоялись еще три матча первенства: США – Германия – 14:4, Казахстан – Венгрия – 29:0, Швеция – Финляндия – 9:1.