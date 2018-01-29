"Москва слезам не верит": Раиса Рязанова в 1990-е подрабатывала частным извозом

Народная артистка России Раиса Рязанова многим зрителям наверняка более всего известна по роли Тоси из фильма "Москва слезам не верит". Лишь она одна из трех подруг, приехавших из провинции покорять столицу, сразу обрела простое женское счастье: любящего мужа, хороших детей, крепкую семью.

Самой же актрисе досталась куда более жесткая судьба: тяжелый развод, и роман с женатым мужчиной, имя которого она до сих пор не раскрывает.

Ей одной пришлось растить сына, а в лихие 1990-е в ожидании предложения ролей, приходилось даже подрабатывать частным извозом.

Муж, с которым они познакомились еще во время учебы в ГИТИСе, ждал, что Раиса вернется к нему, но актриса и спустя годы говорит: она рада, что в ее жизни было "это настоящее чувство".

О том, кто сейчас рядом с Раисой Рязановой, как она выживала после развала СССР, когда многие актеры едва сводили концы с концами, и, конечно, о творчестве актриса рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".