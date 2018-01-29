"Петра Великого" через два года отправят на ремонт и модернизацию

Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" должен уйти на ремонт и модернизацию в 2020 году. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России. Он уточнил, что изначально ТАРК собирались поставить в док в 2022 году, как раз после того, как закончится восстановление аналогичного корабля "Адмирал Нахимов". Однако его ремонт затягивается, а ждать "Петр Великий" уже не может.

Модернизация и ремонт флагмана Северного флота займут 4-5 лет. Ему планируют обновить ряд ключевых систем, например, навигацию, связь и, конечно, вооружение. Ракетный комплекс "Гранит" могут заменить на аналогичный, но более современный, "Калибр".

"Петр Великий" – это крупнейший крейсер в мире. Его длина достигает 251 метра, а водоизмещение превышает 24 тысячи тонн. Основное назначение ТАРК – уничтожение целых групп кораблей противника. Поэтому главное его вооружение – 20 пусковых установок противокорабельных ракет "Гранит". Их радиус действия около 600 километров, то есть гораздо выше, чем у других ПКР.

Кроме того, тяжелый атомный крейсер неплохо защищен несколькими кольцами ПВО. На дальних подступах корабль прикрывает морская версия комплекса С-300. Вблизи ракеты и другие летательные аппараты противника перехватят ЗРК "Оса" и "Каштан", а также 6-ствольные пушки АК-630.