Регистратор запечатлел массовое ДТП, спровоцированное водителем спорткара в Самаре

Четыре автомобиля стали участниками аварии, произошедшей вечером 26 января на Московском шоссе в Самаре.

На записи, сделанной автомобильным регистратором видно, что Nissan Z-350 выехал на полосу встречного движения, задел "Ладу" и врезался в Chevrolet, который от удара подлетел вверх и приземлился на ехавшую в соседнем ряду Kia.

По данным портала "63.ru", в результате ДТП травмы получили четыре человека — три пассажира Chevrolet и мужчина, находившийся за рулем Kia.