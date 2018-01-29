Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Вику Радченко

2 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Вики Радченко из Ростовской области. У девочки тяжелый сколиоз, искривление позвоночника стремительно прогрессирует, уже растет горб. Вика страдает от мучительных болей в спине, ей тяжело стоять и сидеть, она с трудом дышит. Поможет только сложная операция. В новосибирской клинике Вике вставят в спину металлическую конструкцию, и позвоночник выправится. Настолько, что девочка сможет нормально двигаться и жить активной жизнью. Только вот госквоты в клинике закончились.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (752 858 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 409 830 руб. 220 323 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТР". 28 182 руб. собрано на благотворительной новогодней ярмарке в ДонЭкспоцентре (г. Ростов-на-Дону). 98 651 руб. собрали читатели Русфонда. Всего собрано 756 986 руб. Госпитализация в мае–2018. Родные Вики благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".