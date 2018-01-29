Хавбек "Андерлехта" Софьян Ханни переходит в "Спартак"

Алжирский футболист бельгийского клуба "Андерлехт" Софьян Ханни проходит медицинское освидетельствование в итальянской клинике "Вилла Стюарт" перед подписанием контракта с чемпионами России из клуба "Спартак" (Москва).

Если медосмотр не выявит никаких критичных отклонений в состоянии здоровья полузащитника, то в самое ближайшее время 27-летний футболист присоединится к "красно-белым" на сборе в испанской Марбелье, сообщает "Спорт-экспресс". Ранее сообщалось, что руководство "Андерлехта" просит за 27-летнего игрока 12 млн евро.