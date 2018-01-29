Российский актер стал шестикратным обладателем порно-"Оскара"

Порноактер из Санкт-Петербурга Алексей Маетный, снимающийся под псевдонимом Markus Dupree, стал шестикратным обладателем порно-"Оскара". Россиянин выиграл в этом году четыре статуэтки. Среди наград Маетного – призы за лучшую мужскую роль и лучшую сцену с групповым сексом, сообщается на сайте "Оскара" для порноактеров AVN Awards.

Всего Маетный был номинирован на награды в 22 категориях.

Порно-"Оскар" за лучшую женскую роль получила американка Анджела Уайт. Ей досталось девять статуэток, актрису включили в Зал славы AVN.

Свои первые два порно-"Оскара" Алексей Маетный выиграл в 2017 году. Россиянина наградили за "наиболее эпатажную сцену" и "сцену с двойным проникновением".

Тем временем, британцев обязали вводить паспортные данные при посещении порносайтов, сообщает Express.