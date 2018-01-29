В результате стрельбы в Киеве один человек погиб и один ранен

В результате стрельбы в Киеве один человек погиб и один раненЧитайте нас в Telegram
Драка со стрельбой произошла в столице Украины, в результате один человек погиб и один ранен.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.
По словам сотрудницы Нацполиции Оксаны Блищик, перестрелка случилась в Шевченковском районе Киева в помещении пункта национальной лотереи.
Она рассказала, что там находилось пятеро представителей частной охранной фирмы и администратор. Внезапно на них напали семь человек в темной форме. Драка переросла в перестрелку, затем нападавшие разбежались в разные стороны.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Ведется розыск лиц, причастных к убийству и ранению людей.
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