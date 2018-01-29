Спартаковец Хохлачев стал лучшим форвардом недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига по традиции назвала лучших хоккеистов минувшей недели в четырех номинациях. Среди номинантов оказались Юха Метсола и Максим Кондратьев из хабаровского "Амура", Александр Хохлачев из московского "Спартака" и рижский динамовец Эмилс Гегерис.

Лучшим вратарем решением специальной комиссии КХЛ стал Юха Метсола, защищающий ворота хабаровского "Амура". Благодаря его игре "тигры" сохраняют шансы на выход в плей-офф. Метсола отразил 92,59% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,21.

Его одноклубник Максим Кондратьев был признан лучшим защитником недели. Вместе с командой он одержал две победы из трех, забросив в них две шайбы и отдав голевую передачу, сообщает официальный сайт КХЛ.

Среди нападающих на прошедшей неделе не было равных спартаковцу Александру Хохлачеву. В двух играх он набрал 6 (4+2) очков. Особенно ему удалась встреча с "Северсталью", где форвард сделал хет-трик. Лучшим же новичком оказался Эмилс Гегерис из рижского "Динамо". В трех матчах 18-летний нападающий забросил три шайбы, сделав дубль в игре со "Спартаком".