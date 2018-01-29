Тайна "россиянина" Умута: бедная турчанка могла спасти его от участи донора органов

Тайна "россиянина" Умута: бедная турчанка могла спасти его от участи донора органовЧитайте нас в Telegram
В России многих не оставила равнодушными история турчанки Гульсум. Она почти 10 лет выхаживала молодого мужчину, который лишился речи и памяти после аварии в Анталье.
По официальной версии, 30 августа 2008 года он перебегал трассу Алания – Анталия, и его сбили сразу три машины, в том числе грузовик. Страшное ДТП лишило паренька не только здоровья, но и памяти.
Молодого человека доставили в больницу. Там его и увидела Гульсум, которая навещала в клинике своего родственника. Женщина, которая и сама живет очень скромно, пожалела его и забрала из больницы к себе домой.
Все эти годы Гульсум ухаживала за ним как родная мать. Молодого человека назвали Умут (в переводе с турецкого: "надежда").
По некоторым признакам женщина подозревала, что он родом из России. Эта история стала резонансной, о ней знал даже президент Турции Реджеп Эрдоган.
Минздрав Турции оказал помощь Гульсум – как материальную (уход и лечение стоили денег, которых у той не было), так и правовую. Причем, быстро оформить для Умута турецкое гражданство лично распорядился президент страны.
Правда, социальные службы Турции искали подвох: они проверяли Гульсум днем и ночью, подозревая, что женщина в этой ситуации преследует свои цели. Они приходили с внезапными проверками, но претензий к уходу за Умутом у них так и не нашлось.
На днях стало известно, что Умут скончался в турецкой больнице. Журналисты программы Андрея Малахова "Прямой эфир", приехавшие в Анатлью, были последними из представителей СМИ, кто видел его живым.
В студию программы пришли те, кому эта история перевернула жизнь: те, кого турчанка Гульсум вдохновила на материнский подвиг, и жительница Брянской области Лариса Анатольевна Глушкова, которая считает Умута своим пропавшим в 2000 году сыном Игорем.
Она говорит, что ей так и не удалось увидеть его в больнице и обнять. Но, рассказывает женщина, за день до смерти Игоря – Умута у нее заболело сердце.
Глушкова рассказывает, что искала сына сама, все записывала в тетрадь, которой уже 17 лет. Четыре года назад ее дочь увидела фото Умута в больнице, когда он был еще совсем юным и очень худеньким: именно таким он ушел из дома.
После этого Лариса написала Гульсум, попросила выслать фотографии тела Умута. На них женщина обнаружила, что на месте, где у ее сына было родимое пятно, имеются следы его удаления. При этом, утверждает Глушкова, семья Гульсум отказалась показать ей Умута по "скайпу", предложив решать этот вопрос в Турции через суд.
При этом Глушкова говорит, что не знает, как ее сын попал в Анталию. Однако у нее есть показания свидетеля о том, что его готовили к поездке за рубеж для трансплантации органов.
Правда, позже этот свидетель от своих слов отказался и сделал вид, что Ларису не знает. Резко прекратили говорить в целях личной безопасности, по ее словам, и другие люди, которые могли бы пролить свет на эту историю.
Однако Глушкова утверждает: у нее записаны фамилии всех сотрудников МВД, которые знали, что произошло с ее сыном, но молчали.
Дочь Ларисы Александра Трошина тоже уверяет: в Умуте она узнала своего брата Игоря. Кроме того, женщина недоумевает: почему нет ни одного фото с места того страшного ДТП?
По ее мнению, никакой аварии не было, а в той больнице ее брат оказался именно как донор органов.
Впрочем, после того, как эта история стала широко известна не только в Турции, но и в России, и в некоторых других странах, в том числе в США, сразу несколько женщин "узнали" в Умуте своего пропавшего "сына". Некоторые даже приезжали в Анталью.
Среди них — жительница деревни Копылово Томской области Татьяна Куклина. Она нашла на запястье Умута швы, какие были и у ее сына Павла до того, как он пропал. Тогда даже Гульсум почти поверила, что Татьяна – родная мать Умута.
Перед смертью турчанка, ухаживавшая за ним, как родная мать, даже ходила в православный храм – поставила свечу за его здравие. О том же просили в тот день и мусульмане в местной мечети.
Чьим сыном и гражданином чьей страны действительно был Умут? Эта тайна ушла вместе с ним. Однако большинство людей в России, как и гости в студии, прежде всего, восхищаются материнским подвигом Гульсум, благодарят и называют все сделанное ею для этого молодого человека истинной народной дипломатией.
Однако вопросы в этой истории все равно остаются. В частности, почему после 13 лет бесплодных поисков и за четыре года после того, как Александра Трошина нашла в сети фото Умута-Игоря, ни она, ни Лариса Глушкова не съездили в Турцию? Намерены ли они добиваться генетической экспертизы его останков? И почему Татьяна Куклина, будучи уверена, что Умут – это ее сын Павел, не забрала его домой?
Эти вопросы обсуждались в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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