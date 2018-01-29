Новости Выбор редакции

29 января 201818:31

Тайна "россиянина" Умута: бедная турчанка могла спасти его от участи донора органов
Читайте нас в Telegram

В России многих не оставила равнодушными история турчанки Гульсум. Она почти 10 лет выхаживала молодого мужчину, который лишился речи и памяти после аварии в Анталье.

По официальной версии, 30 августа 2008 года он перебегал трассу Алания – Анталия, и его сбили сразу три машины, в том числе грузовик. Страшное ДТП лишило паренька не только здоровья, но и памяти.

Молодого человека доставили в больницу. Там его и увидела Гульсум, которая навещала в клинике своего родственника. Женщина, которая и сама живет очень скромно, пожалела его и забрала из больницы к себе домой.

Все эти годы Гульсум ухаживала за ним как родная мать. Молодого человека назвали Умут (в переводе с турецкого: "надежда").

По некоторым признакам женщина подозревала, что он родом из России. Эта история стала резонансной, о ней знал даже президент Турции Реджеп Эрдоган.

Минздрав Турции оказал помощь Гульсум – как материальную (уход и лечение стоили денег, которых у той не было), так и правовую. Причем, быстро оформить для Умута турецкое гражданство лично распорядился президент страны.

Правда, социальные службы Турции искали подвох: они проверяли Гульсум днем и ночью, подозревая, что женщина в этой ситуации преследует свои цели. Они приходили с внезапными проверками, но претензий к уходу за Умутом у них так и не нашлось.

На днях стало известно, что Умут скончался в турецкой больнице. Журналисты программы Андрея Малахова "Прямой эфир", приехавшие в Анатлью, были последними из представителей СМИ, кто видел его живым.

В студию программы пришли те, кому эта история перевернула жизнь: те, кого турчанка Гульсум вдохновила на материнский подвиг, и жительница Брянской области Лариса Анатольевна Глушкова, которая считает Умута своим пропавшим в 2000 году сыном Игорем.

Она говорит, что ей так и не удалось увидеть его в больнице и обнять. Но, рассказывает женщина, за день до смерти Игоря – Умута у нее заболело сердце.

Глушкова рассказывает, что искала сына сама, все записывала в тетрадь, которой уже 17 лет. Четыре года назад ее дочь увидела фото Умута в больнице, когда он был еще совсем юным и очень худеньким: именно таким он ушел из дома.

После этого Лариса написала Гульсум, попросила выслать фотографии тела Умута. На них женщина обнаружила, что на месте, где у ее сына было родимое пятно, имеются следы его удаления. При этом, утверждает Глушкова, семья Гульсум отказалась показать ей Умута по "скайпу", предложив решать этот вопрос в Турции через суд.

При этом Глушкова говорит, что не знает, как ее сын попал в Анталию. Однако у нее есть показания свидетеля о том, что его готовили к поездке за рубеж для трансплантации органов.

Правда, позже этот свидетель от своих слов отказался и сделал вид, что Ларису не знает. Резко прекратили говорить в целях личной безопасности, по ее словам, и другие люди, которые могли бы пролить свет на эту историю.

Однако Глушкова утверждает: у нее записаны фамилии всех сотрудников МВД, которые знали, что произошло с ее сыном, но молчали.

Дочь Ларисы Александра Трошина тоже уверяет: в Умуте она узнала своего брата Игоря. Кроме того, женщина недоумевает: почему нет ни одного фото с места того страшного ДТП?

По ее мнению, никакой аварии не было, а в той больнице ее брат оказался именно как донор органов.

Впрочем, после того, как эта история стала широко известна не только в Турции, но и в России, и в некоторых других странах, в том числе в США, сразу несколько женщин "узнали" в Умуте своего пропавшего "сына". Некоторые даже приезжали в Анталью.

Среди них — жительница деревни Копылово Томской области Татьяна Куклина. Она нашла на запястье Умута швы, какие были и у ее сына Павла до того, как он пропал. Тогда даже Гульсум почти поверила, что Татьяна – родная мать Умута.

Перед смертью турчанка, ухаживавшая за ним, как родная мать, даже ходила в православный храм – поставила свечу за его здравие. О том же просили в тот день и мусульмане в местной мечети.

Чьим сыном и гражданином чьей страны действительно был Умут? Эта тайна ушла вместе с ним. Однако большинство людей в России, как и гости в студии, прежде всего, восхищаются материнским подвигом Гульсум, благодарят и называют все сделанное ею для этого молодого человека истинной народной дипломатией.

Однако вопросы в этой истории все равно остаются. В частности, почему после 13 лет бесплодных поисков и за четыре года после того, как Александра Трошина нашла в сети фото Умута-Игоря, ни она, ни Лариса Глушкова не съездили в Турцию? Намерены ли они добиваться генетической экспертизы его останков? И почему Татьяна Куклина, будучи уверена, что Умут – это ее сын Павел, не забрала его домой?

Эти вопросы обсуждались в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Коротко

21:40

Замдиректора ФБР Маккейб подал в отставку

19:50

Парламенту Бельгии предложили отменить антироссийские санкции

18:40

На кубанских школьниц, плюнувших в Вечный огонь, составили протоколы

17:15

Путин призвал противостоять "сорнякам националистической идеологии"

16:01

В жилом доме в Баку произошел взрыв

15:20

Путин и Нетаньяху встречаются в Еврейском музее в Москве

15:12

В Киеве произошла перестрелка

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: одна из важнейших задач сейчас - добиться роста зарплат

Путин: одна из важнейших задач сейчас - добиться роста зарплат

1 час назад
Лучше, чем ничего: российских паралимпийцев в Пхенчхане ждут пять видов спорта

Лучше, чем ничего: российских паралимпийцев в Пхенчхане ждут пять видов спорта

1 час назад
Таможня берет добро. Незадекларированное

Таможня берет добро. Незадекларированное

42 минуты назад
Бегун - находка для шпиона: приложения для смартфонов раскрыли военные базы Пентагона

Бегун - находка для шпиона: приложения для смартфонов раскрыли военные базы Пентагона

1 час назад
Футболист Тарасов и модель Костенко обвенчались

Футболист Тарасов и модель Костенко обвенчались

28 минут назад
Тайна "россиянина" Умута: бедная турчанка могла спасти его от участи донора органов

Тайна "россиянина" Умута: бедная турчанка могла спасти его от участи донора органов

3 часа назад
Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума

Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума

6 часов назад
Мойщик окон спас граффити Бэнкси, закрашенное недовольными горожанами

Мойщик окон спас граффити Бэнкси, закрашенное недовольными горожанами

4 часа назад
"Движение вверх" - новая эра в отечественном кино

"Движение вверх" - новая эра в отечественном кино

23 часа назад
"Москва слезам не верит": Раиса Рязанова в 1990-е подрабатывала частным извозом

"Москва слезам не верит": Раиса Рязанова в 1990-е подрабатывала частным извозом

6 часов назад
15 самых богатых музыкантов всех времен

15 самых богатых музыкантов всех времен

11 часов назад
Неадекватный житель Лобни набросился на женщину и откусил палец ее мужу

Неадекватный житель Лобни набросился на женщину и откусил палец ее мужу

43 минуты назад
В Макао спасли россиянина, застрявшего в воздухе после прыжка с тарзанки

В Макао спасли россиянина, застрявшего в воздухе после прыжка с тарзанки

48 минут назад
60 минут. Кремлевский доклад

60 минут. Кремлевский доклад

1 час назад
159
Том Круз сломал ногу на съемках фильма "Миссия невыполнима 6". Видео

Том Круз сломал ногу на съемках фильма "Миссия невыполнима 6". Видео

1 час назад
Российские хоккеисты не пройдут на церемонии открытия Олимпиады

Российские хоккеисты не пройдут на церемонии открытия Олимпиады

1 час назад
Парламенту Бельгии предложили отменить антироссийские санкции

Парламенту Бельгии предложили отменить антироссийские санкции

2 часа назад
Илон Маск продал огнеметов на 4 миллиона долларов

Илон Маск продал огнеметов на 4 миллиона долларов

2 часа назад
В Австрии на подъемнике застряли больше 150 горнолыжников

В Австрии на подъемнике застряли больше 150 горнолыжников

2 часа назад
Четверо погибших: тушить пожар в Красногорске мешали припаркованные машины

Четверо погибших: тушить пожар в Красногорске мешали припаркованные машины

2 часа назад
Первая "зарегистрированная" в России гей-семья покинула Родину

Первая "зарегистрированная" в России гей-семья покинула Родину

2 часа назад
Новый фитнес-флешмоб: скандинавы бегают по грязным местам, собирая мусор

Новый фитнес-флешмоб: скандинавы бегают по грязным местам, собирая мусор

3 часа назад
На кубанских школьниц, плюнувших в Вечный огонь, составили протоколы

На кубанских школьниц, плюнувших в Вечный огонь, составили протоколы

3 часа назад
СМИ: российская армия берет на вооружение сразу два новых автомата

СМИ: российская армия берет на вооружение сразу два новых автомата

4 часа назад
Половину деталей для проекта "Кортеж" будут поставлять российские компании

Половину деталей для проекта "Кортеж" будут поставлять российские компании

4 часа назад
За найденный гигантский изумруд бригаде выплатили премию

За найденный гигантский изумруд бригаде выплатили премию

4 часа назад
Таможня испортила Новый год Китаю: на границе изъяты 867 медвежьих лап

Таможня испортила Новый год Китаю: на границе изъяты 867 медвежьих лап

4 часа назад
В Германии ищут угонщиков двух фур с 44 тоннами шоколада на 400 тысяч евро

В Германии ищут угонщиков двух фур с 44 тоннами шоколада на 400 тысяч евро

4 часа назад
Участникам нападения на псковских десантников в Чечне вынесен приговор

Участникам нападения на псковских десантников в Чечне вынесен приговор

5 часов назад
В Китае рухнул самолет ВВС

В Китае рухнул самолет ВВС

5 часов назад
Богатые тоже бьются: редкий спорткар от Toyota превратился в груду железа!

Богатые тоже бьются: редкий спорткар от Toyota превратился в груду железа!

5 часов назад
Иркутские полицейские инсценировали убийство и получили за это частный дом от заказчика

Иркутские полицейские инсценировали убийство и получили за это частный дом от заказчика

5 часов назад
Бывший главред "Московских новостей" Яков Ломко умер в возрасте 100 лет

Бывший главред "Московских новостей" Яков Ломко умер в возрасте 100 лет

5 часов назад
Microsoft отключила "заплатки" от Intel в экстренном обновлении Windows

Microsoft отключила "заплатки" от Intel в экстренном обновлении Windows

5 часов назад
Россия выделит 500 миллионов рублей на киберспорт

Россия выделит 500 миллионов рублей на киберспорт

5 часов назад
После "щупальцев" Цоя на Украине нашли плагиат у Пушкина и Булгакова

После "щупальцев" Цоя на Украине нашли плагиат у Пушкина и Булгакова

6 часов назад
Посмотреть на жизнь сверху: Иван Кожинов представляет программу "Демон"

Посмотреть на жизнь сверху: Иван Кожинов представляет программу "Демон"

6 часов назад
Российский актер стал шестикратным обладателем порно-"Оскара"

Российский актер стал шестикратным обладателем порно-"Оскара"

7 часов назад
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Вику Радченко

Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Вику Радченко

7 часов назад
Ford раскрыл обновленный Explorer для России

Ford раскрыл обновленный Explorer для России

7 часов назад
Мобильную версию Windows 10 перестали обновлять окончательно

Мобильную версию Windows 10 перестали обновлять окончательно

8 часов назад
Блокадная память вчера, сегодня и завтра

Блокадная память вчера, сегодня и завтра

10 часов назад
Звезда сериалов разозлила соседей ремонтом и огромной крысой

Звезда сериалов разозлила соседей ремонтом и огромной крысой

10 часов назад
Родченков дал первое интервью после бегства в США

Родченков дал первое интервью после бегства в США

11 часов назад
10 фильмов и мультфильмов, на создание которых вдохновили дети режиссеров

10 фильмов и мультфильмов, на создание которых вдохновили дети режиссеров

11 часов назад
Grammy завоевал Бруно Марс с песней That's What I Like

Grammy завоевал Бруно Марс с песней That's What I Like

13 часов назад
Певец Дмитрий Маликов официально сообщил о рождении сына

Певец Дмитрий Маликов официально сообщил о рождении сына

14 часов назад
Grammy-2018: Рэнди Ньюман хайпанул на Путине

Grammy-2018: Рэнди Ньюман хайпанул на Путине

15 часов назад
Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков

Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков

27.01.2018 12:55