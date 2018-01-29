Волкер обсудил с Сурковым размещение "голубых касок" в Донбассе

Встреча в Дубае. На ней в прошедшие выходные спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обсуждал с помощником российского президента Владиславом Сурковым размещение миротворцев ООН в Донбассе. Но конкретного плана на встрече так и не было выработано.

Какой-либо конкретики по этому вопросу пока нет, признал Волкер. Он добавил, что состав миссии и ее численность также не обсуждались. При этом Волкер подчеркнул, что разговор с Сурковым был более открытым, сообщает РИА Новости. Зато обсуждался вопрос расширения мандата будущих миротворцев и расширение зоны их действия. В частности, США предложили, чтобы миротворцы находились на всей территории Донбасса.ю в том числе и на российской границе, а мандат и действия предполагал не только защиту специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, как предлагала Москва. С другой стороны, Курт Волкер признал, что у Вашингтона на самом деле не было экстраординарных предложений.

В Кремле и не ожидали каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера. Это рабочая сверка часов, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Введения в Донбасс "голубых касок" ООН добивается Киев. При этом Киев отвергает любые прямые переговоры с ополченцами Донецкой и Луганской народных республик, а также считает, что миссия ООН должна разместиться на всей неконтролируемой им территории Донбасса вплоть до границы с Россией.