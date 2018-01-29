Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Тамару Астахову

4 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Тамары Астаховой из Московской области. Девочке 16 лет. Вместе с мамой и братом она живет в подмосковном поселке Шаховская. У Тамары тяжелейший сколиоз – угол искривления позвоночника сейчас составляет 100 градусов, образовался горб. Девочка страдает от сильных болей, ей тяжело сидеть и стоять, она с трудом дышит. Помочь может только операция на позвоночнике – установка дорогой металлоконструкции. Но у Екатерины, мамы девочки, таких денег нет, она воспитывает двоих детей одна.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 322 339 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 338 557 руб. 186 334 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". 859 228 руб. собрали читатели rusfond.ru, mail.ru, ria.ru и 360tv.ru. Всего собрано 1 384 119 руб. Госпитализация в январе-2018. Мама Тамары благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".