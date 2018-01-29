Премьер Бельгии прибыл в Москву для переговоров с Медведевым

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прибыл в Москву с официальным трехдневным визитом в страну, его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Как передает ТАСС, в планах высокого гостя — проведение переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым о сотрудничестве РФ и Бельгии в инвестиционной сфере, а также обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

42-летний Шарль Мишель возглавляет кабинет министров королевства с октября 2014 года. В середине декабря 2017 года на встрече с бельгийским дипломатическим корпусом в Брюсселе, политик заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, необходимо активизировать развитие как экономических, так и политических отношений РФ с Евросоюзом.