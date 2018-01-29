Витамины, биодобавки или "живые" фрукты: избавляемся от авитаминоза

Упадок сил, апатия и раздражительность — знакомые симптомы, особенно в период, когда солнца мало, а на улице минус. И вопрос один: как справиться с зимним авитаминозом — пить горсти таблеток или питаться как-то особенно? Аптеки пестрят биодобавками, а на рынке фрукты и овощи круглый год, но на пользу ли все это?

- Кожа меня беспокоит, она стала сухая, шелушится, а также волосы потеряли свой блеск, стали тусклыми.

Типичные признаки зимнего авитаминоза. Еще сонливость, быстрая утомляемость, воспаление слизистых, частые простуды. В холодное время года, говорят врачи, человеческому организму не хватает практически всех видов витаминов.

"На кожу влияют как витамины группы В, так и витамин С, и витамин А, и витамин Д", — говорит Лариса Михайлова, врач общей практики.

Быстрее других наш организм покидают витамины группы В и С. Они водорастворимые, а отопление в квартирах зимой вынуждает нас пить больше жидкости. Ягоды и фрукты, которые продают зимой, витаминами не богаты: они либо выращены в искусственных условиях, либо сорваны недозрелыми. На чем же тогда остановить выбор? Идем на рынок с диетологом.

"Когда я прихожу на рынок, я всегда зимой беру капусту, белокочанную капусту, краснокочанную капусту, брокколи, брюссельскую капусту, все виды капусты — это кладезь не только витаминов группы В, это кладезь витамина С", — рассказывает врач-диетолог Маргарита Королева.

Особенно полезна зимой квашеная капуста, только если приготовлена она без соли и уксуса. Можно в домашних условиях подержать нашинкованный овощ под прессом 7-10 дней. Такой продукт не только содержит массу витаминов, в нем есть естественные пробиотики, которые помогают кишечнику справиться с жирной пищей.

- На рынке я обязательно возьму свеклу, имбирь, хрен, чеснок, лук — естественные антибиотики, фитонциды, антибактериальные компоненты, по сути это аптека.

А вот зелени зимой стоит остерегаться, если и добавлять в блюда, то предварительно вымочив в воде. Такой же процедуре стоит подвергать сухофрукты и орехи — в них, а также в морепродуктах, яйцах, бобовых, злаках и макаронах есть витамины группы В. Витамина А много в брокколи, морской капусте и твороге, витамин С — это шиповник и черная смородина, пусть даже мороженная. В лососе и растительном масле в избытке витамин Е.

По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, более половины населения планеты страдает нехваткой витамина Д. Главные его источники — молочные продукты, рыба и солнечные лучи. В отсутствие последних самые простой способ компенсировать недостаток витамина Д — пить рыбий жир.

В аптеках сегодня под витамины отведено несколько полок: от отечественных по 100 рублей за курс, до импортных, что по цене могут превышать 10 тысяч за упаковку. При явных признаках авитаминоза для выбора препарата лучше пообщаться с врачом.

"Нужно тщательно разбираться. Сейчас уже можно сдать кровь на анализ и получить истинную картину присутствия в нашем с вами организме тех или иных витаминов", — объясняет Лариса Михайлова, врач общей практики.

"Мы рекомендуем чаще всего именно поливитаминные комплексы, в состав которых входят практически все витамины, минералы, а также рекомендуем, чтобы в этих комплексах были растительные адаптогены, такие как гуарана, женьшень", — говорит фармацефт Фаина Кадыбердиева.

Ягоды годжи, порошок асаи, спирулина, киноа — так называемый суперфуд невероятно популярен сегодня среди последователей здорового питания. По словам врачей, эти экзотические добавки, безусловно, какую-то пользу принесут, но всех проблем не решат точно. В правильном рационе главное — разнообразие.