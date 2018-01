Из анонса к реалити-шоу британец узнал, что "рогат"

Крайне неприятным сюрпризом стал для британца Киррана Герлинга выпуск анонса одного из реалити-шоу. Случайно включив телевизор, он увидел, как его девушка целуется с одним из участников этой программы — футболистом Майклом Таласситисом.

Выяснить отношения молодой человек решил тоже публично, обратившись к изменщице через "Твиттер", сообщает РИА Новости.

"Ты ничего не хочешь мне рассказать, дорогая?" — спросил он возлюбленную. Эта запись "рогатого" британца уже набрала больше четырех тысяч ретвитов и почти 12,5 тысячи лайков.

@emmapollyy ... you got something you want to tell me babe? Watching telly to see an Advert come on of the new series for @CelebsGoDating to find my Mrs snogging the face off muggy mike #muggedoffbymike @MikeThalassitis 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/8ZXiK3EmsZ