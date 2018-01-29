Первая "зарегистрированная" в России гей-семья покинула Родину

Подробности истории гей-пары, объявившей о том, что их брак был зарегистрирован в России. Как выяснилось, они покинули российскую территорию, сообщили в одной из правозащитных организаций.

О первой регистрации однополого брака в России стало известно на прошлой неделе, напоминает канал "Россия 24". Двое мужчин сообщили в СМИ, что поженились в Копенгагене, а затем подали документы в один из столичных МФЦ.

По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах на странице семейного положения. Вскоре в МВД сообщили, что аннулируют эти паспорта, признав регистрацию недействительной. Полицейские расценили произошедшее как умышленную порчу документов. Позже стало известно, что общегражданские паспорта у мужчин изъяли, после чего они выехали за границу по заграничным паспортами.

"По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан РФ проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства РФ, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел. Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Не секрет, что многие влюбленные однополые россияне регистрируют свои браки за границей, но подтвердить в России их статус не могут. Сегодня в мире уже 23 страны легализовали подобные отношения. Расписавшиеся в Дании молодожены указывают на статью 14-ю Семейного кодекса. В ней действительно однополой любви нет среди обстоятельств, препятствующих заключению брака. Однако, не исключено, что пробел в законодательстве оперативно ликвидируют депутаты Госдумы.