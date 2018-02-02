Латвийская группа Dagamba сыграет в Москве программу #LudwigVanRammstein

Латвийская команда Dagamba, покорившая легендарный английский фестиваль Glastonbury, представит москвичам свою новую программу #LudwigVanRammstein. Оригинальные композиции, объединившие музыкальные шедевры Людвига ван Бетховена и хиты группы Rammstein, прозвучат в Светлановском зале Московского международного Дома музыки в ближайший четверг, 8 февраля.

Запад и Восток, европейская классика, рок, поп и этно – это оригинальное смешение направлений и жанров создает неординарный исполнительский стиль известной латвийской группы Dagamba. В своих выступлениях музыканты представляют новый взгляд на классическую музыку и экспериментируют со звуком, объединяя элементы музыкальных стилей разных эпох: от Баха, Моцарта, Грига и Прокофьева до Radiohead, Led Zeppelin и Rammstein.

В интернациональном ансамбле, основанном в 2011 году выпускником Латвийской академии музыки и Королевской академии музыки в Брюсселе Валтерсом Пуце, играют на виолончелях (Валтерс Пуце и россиянин Антон Трочук), фортепиано (литовец Дайнис Тенис), барабанах (итальянец Артур Джермак) и перкуссии (иранец Хамидреза Рахбаралам). Оригинальные аранжировки для коллектива, сдобренные восточными мотивами и современными ритмами, пишет Валтерс Пуце.

С момента появления Dagamba в 2011 году музыканты успели принять участие в "Евровидении" (2012), нескольких международных фестивалях Vilnius Music Week, Waves Vienna & Bratislava, Positivus (Латвия), Christopher Summer Festival (Литва), Laima Vaikule Jūrmala Rendez-Vous и дважды выступить на престижном европейском фестивале Glastonbury (Великобритания).

Эту команду часто называют музыкальными хулиганами, на что артисты не обижаются, а лидер группы Валтерс Пуце поясняет: "Мы делаем то, чего нельзя делать. Играем так, как не принято с точки зрения жанра. Наше мнение: важен не жанр, а музыка. Если она вдохновляет на творчество, дарит эмоции – это самое главное".

Начало концерта – в 19:00, 8 февраля, Светлановский зал ММДМ.