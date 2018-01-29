Теннисистка Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

29 января в Санкт-Петербурге стартовал турнир WTA — St. Petersburg Ladies Trophy. В первом круге российская теннисистка Анастасия Потапова оказалась сильнее немецкой спортсменки Татьяны Марии. В следующем раунде ей предстоит сразиться с первой ракеткой мира Каролиной Возняцки.

На представительном турнире St. Petersburg Ladies Trophy 16-летняя спортсменка из России сумела в двух партиях разобраться с более опытной соперницей – Татьяной Марией из Германии. Счет по сетам – 6:2, 6:4 в пользу Анастасии. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Уже во втором круге Потаповой придется скрестить ракетки с победительницей Открытого чемпионата Австралии Каролиной Возняцки. После победы датчанки над Симоной Халеп в финале Australian Open она поднялась на первое место в рейтинге WTA.

Напомним, что теннисный турнир в Санкт-Петербурге продлится до 4 февраля.