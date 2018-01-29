Три соратника Навального отправлены под арест

Перовский суд Москвы признал сотрудника штаба блогера Алексея Навального Николая Ляскина виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и назначил ему 15 суток административного ареста.

Как передает ТАСС, накануне полицейские задержали Ляскина в маршрутке, в которой он направлялся на Тверскую улицу, где планировалось проведение несанкционированной акции и доставили в ОВД "Измайлово", где был составлен протокол об административном нарушении.

Ему инкриминируют размещение на своей странице в социальной сети видео с участием Навального, что было расценено, как призыв к участию в неразрешенной акции.

Как передает "Интерфакс", в тот же день по тому же обвинению Симоновский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста другому сотруднику штаба Навального — Сергею Бойко.

Еще один сторонник оппозиционера — Константин Салтыков — по решению Тверского суда проведет в общей сложности под арестом 30 суток.

Ожидается, что вынесенные решения столичных судов будут в ближайшее время обжалованы защитой.

Ранее сообщалось, что сам Навальный был задержан полицией и после оформления протокола, отпущен.

28 января, в крупных городах России прошли акции сторонников Навального. В 46 городах мероприятия были согласованы с местными властями. Грубых правонарушений во время проведения акций не было зафиксировано.

Не согласованные с местными властями акции прошли во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Кемерово, Мурманске, Уфе, Санкт-Петербурге и Москве.