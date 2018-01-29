По групповому изнасилованию школьницы в Москве завели уголовное дело

На вечеринке в Москве совершено групповое изнасилование 13-летней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки.

27 января в ряде СМИ появилась информация о том, что на вечеринке в одной из квартир в Москве несколько человек изнасиловали 13-летнюю девочку. Происходящее было снято на видео. После того, как запись опубликовали в соцсетях, мама девочки обратилась в правоохранительные органы.