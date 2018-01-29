Четверо погибших: тушить пожар в Красногорске мешали припаркованные машины

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело о гибели четырех человек при пожаре в Красногорске. Среди жертв двое детей. Пожарные расчеты не смогли вовремя добраться до подъезда и вытащить людей наружу. Весь двор был заставлен машинами. Что грозит тем, кто бросает свои автомобили на пожарных площадках? И что делать, если квартира горит, а помощь запаздывает?

Огонь в доме в Красногорске распространялся стремительно. 50 квадратных метров квартиры на шестом этаже вспыхнули за минуту. Пытаясь спастись, жильцы начали прыгать из окон.

- Она выскочила за людьми звать на помощь и уже не смогла войти в квартиру, это какая-то жуткая катастрофа.

В квартире проживало девять уроженцев Таджикистана. Погибли четверо, в том числе два мальчика 6 и 13 лет.

- Постоянно пахло едой, как будто у них там вытяжки не было, стены были из фанеры, вспыхнуло буквально все за секунду.

Причины возгорания установят эксперты, но уже известно, что пожарным сильно мешали припаркованные во дворе машины. В выходной день они стояли в несколько рядов. Спасателям пришлось кружить возле дома, тратить драгоценные минуты.

- Здесь никогда не проехать, грузовые машины наши машины тоже цепляют.

А это уже другой двор — в Солнцеве. Здесь тоже на днях был пожар, в котором тоже погибли двое детей. Пожарные не смогли подъехать ближе, чем на 200 метров к дому из-за машин и столбиков на тротуарах. Лестницу с такого расстояния на седьмой этаж было не подать. Впрочем, трагедия мало чему научила местных автолюбителей.

- Вы понимаете, что если машину здесь ставить, пожарные расчеты не смогут проехать?

- Ну да, понятно. Ну, а как? Жителям некуда поставить машины.

В большинстве столичных дворов легковушке тяжело протиснуться, не то что пожарной машине. Ей нужен коридор минимум в 2,5 метра. Для спецтехники давно придумали знаки и разметку на асфальте, которую многие почему-то воспринимают как дополнительное парковочное место.

Пожары в Красногорске и Солнцеве объединяет еще один момент: спасателей вызывали слишком поздно, когда из окон уже вырывались языки пламени.

"Как правило, в основном забывают, потому что срабатывает инстинкт самосохранения, люди начинают в панике метаться и пытаться выбраться из горящей квартиры", — объясняет Алексей Шанаев, начальник 13-й пожарной части Москвы.

Казалось бы, все просто: намочить тряпку, приложить к лицу и быстрее выбежать из квартиры, даже если огонь у соседей. Но с этим медлят до последнего. А уже в едком дыму не каждый вспомнит школьный урок ОБЖ.

Главное правило, которое нужно помнить при пожаре, если лестничная клетка уже задымлена, и выбраться из квартиры невозможно, то нужно найти самую дальнюю комнату с самым большим количеством свежего воздуха, закрыться и обложить щели тряпками. И тогда велика вероятность, что спасатели найдут вас в сознании и легко выведут.

Жителям всех этажей выше третьего советуют обзавестись специальным устройством — самоспасателем. Благодаря нему можно зацепиться за балкон или стену и спуститься из горящей квартиры. Но это только на крайний случай. Самым эффективным остается вызов по номеру 101. Пожарных частей по Москве десятки, приедут за считанные минуты. Главное, чтобы путь к дому был свободен.