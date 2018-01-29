Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 января 201819:28 Владимир Стариков

Четверо погибших: тушить пожар в Красногорске мешали припаркованные машины

Читайте нас в Telegram

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело о гибели четырех человек при пожаре в Красногорске. Среди жертв двое детей. Пожарные расчеты не смогли вовремя добраться до подъезда и вытащить людей наружу. Весь двор был заставлен машинами. Что грозит тем, кто бросает свои автомобили на пожарных площадках? И что делать, если квартира горит, а помощь запаздывает?

Огонь в доме в Красногорске распространялся стремительно. 50 квадратных метров квартиры на шестом этаже вспыхнули за минуту. Пытаясь спастись, жильцы начали прыгать из окон.

- Она выскочила за людьми звать на помощь и уже не смогла войти в квартиру, это какая-то жуткая катастрофа.

В квартире проживало девять уроженцев Таджикистана. Погибли четверо, в том числе два мальчика 6 и 13 лет.

- Постоянно пахло едой, как будто у них там вытяжки не было, стены были из фанеры, вспыхнуло буквально все за секунду.

Причины возгорания установят эксперты, но уже известно, что пожарным сильно мешали припаркованные во дворе машины. В выходной день они стояли в несколько рядов. Спасателям пришлось кружить возле дома, тратить драгоценные минуты.

- Здесь никогда не проехать, грузовые машины наши машины тоже цепляют.

А это уже другой двор — в Солнцеве. Здесь тоже на днях был пожар, в котором тоже погибли двое детей. Пожарные не смогли подъехать ближе, чем на 200 метров к дому из-за машин и столбиков на тротуарах. Лестницу с такого расстояния на седьмой этаж было не подать. Впрочем, трагедия мало чему научила местных автолюбителей.

- Вы понимаете, что если машину здесь ставить, пожарные расчеты не смогут проехать?

- Ну да, понятно. Ну, а как? Жителям некуда поставить машины.

В большинстве столичных дворов легковушке тяжело протиснуться, не то что пожарной машине. Ей нужен коридор минимум в 2,5 метра. Для спецтехники давно придумали знаки и разметку на асфальте, которую многие почему-то воспринимают как дополнительное парковочное место.

Пожары в Красногорске и Солнцеве объединяет еще один момент: спасателей вызывали слишком поздно, когда из окон уже вырывались языки пламени.

"Как правило, в основном забывают, потому что срабатывает инстинкт самосохранения, люди начинают в панике метаться и пытаться выбраться из горящей квартиры", — объясняет Алексей Шанаев, начальник 13-й пожарной части Москвы.

Казалось бы, все просто: намочить тряпку, приложить к лицу и быстрее выбежать из квартиры, даже если огонь у соседей. Но с этим медлят до последнего. А уже в едком дыму не каждый вспомнит школьный урок ОБЖ.

Главное правило, которое нужно помнить при пожаре, если лестничная клетка уже задымлена, и выбраться из квартиры невозможно, то нужно найти самую дальнюю комнату с самым большим количеством свежего воздуха, закрыться и обложить щели тряпками. И тогда велика вероятность, что спасатели найдут вас в сознании и легко выведут.

Жителям всех этажей выше третьего советуют обзавестись специальным устройством — самоспасателем. Благодаря нему можно зацепиться за балкон или стену и спуститься из горящей квартиры. Но это только на крайний случай. Самым эффективным остается вызов по номеру 101. Пожарных частей по Москве десятки, приедут за считанные минуты. Главное, чтобы путь к дому был свободен.

Текст: "Вести-Москва"

Коротко

21:40

Замдиректора ФБР Маккейб подал в отставку

19:50

Парламенту Бельгии предложили отменить антироссийские санкции

18:40

На кубанских школьниц, плюнувших в Вечный огонь, составили протоколы

17:15

Путин призвал противостоять "сорнякам националистической идеологии"

16:01

В жилом доме в Баку произошел взрыв

15:20

Путин и Нетаньяху встречаются в Еврейском музее в Москве

15:12

В Киеве произошла перестрелка

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: одна из важнейших задач сейчас - добиться роста зарплат

Путин: одна из важнейших задач сейчас - добиться роста зарплат

1 час назад
Лучше, чем ничего: российских паралимпийцев в Пхенчхане ждут пять видов спорта

Лучше, чем ничего: российских паралимпийцев в Пхенчхане ждут пять видов спорта

1 час назад
Таможня берет добро. Незадекларированное

Таможня берет добро. Незадекларированное

40 минут назад
Бегун - находка для шпиона: приложения для смартфонов раскрыли военные базы Пентагона

Бегун - находка для шпиона: приложения для смартфонов раскрыли военные базы Пентагона

1 час назад
Футболист Тарасов и модель Костенко обвенчались

Футболист Тарасов и модель Костенко обвенчались

26 минут назад
Тайна "россиянина" Умута: бедная турчанка могла спасти его от участи донора органов

Тайна "россиянина" Умута: бедная турчанка могла спасти его от участи донора органов

3 часа назад
Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума

Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума

6 часов назад
Мойщик окон спас граффити Бэнкси, закрашенное недовольными горожанами

Мойщик окон спас граффити Бэнкси, закрашенное недовольными горожанами

4 часа назад
"Движение вверх" - новая эра в отечественном кино

"Движение вверх" - новая эра в отечественном кино

23 часа назад
"Москва слезам не верит": Раиса Рязанова в 1990-е подрабатывала частным извозом

"Москва слезам не верит": Раиса Рязанова в 1990-е подрабатывала частным извозом

6 часов назад
15 самых богатых музыкантов всех времен

15 самых богатых музыкантов всех времен

11 часов назад
Неадекватный житель Лобни набросился на женщину и откусил палец ее мужу

Неадекватный житель Лобни набросился на женщину и откусил палец ее мужу

41 минута назад
В Макао спасли россиянина, застрявшего в воздухе после прыжка с тарзанки

В Макао спасли россиянина, застрявшего в воздухе после прыжка с тарзанки

46 минут назад
60 минут. Кремлевский доклад

60 минут. Кремлевский доклад

1 час назад
159
Том Круз сломал ногу на съемках фильма "Миссия невыполнима 6". Видео

Том Круз сломал ногу на съемках фильма "Миссия невыполнима 6". Видео

1 час назад
Российские хоккеисты не пройдут на церемонии открытия Олимпиады

Российские хоккеисты не пройдут на церемонии открытия Олимпиады

1 час назад
Парламенту Бельгии предложили отменить антироссийские санкции

Парламенту Бельгии предложили отменить антироссийские санкции

2 часа назад
Илон Маск продал огнеметов на 4 миллиона долларов

Илон Маск продал огнеметов на 4 миллиона долларов

2 часа назад
В Австрии на подъемнике застряли больше 150 горнолыжников

В Австрии на подъемнике застряли больше 150 горнолыжников

2 часа назад
Четверо погибших: тушить пожар в Красногорске мешали припаркованные машины

Четверо погибших: тушить пожар в Красногорске мешали припаркованные машины

2 часа назад
Первая "зарегистрированная" в России гей-семья покинула Родину

Первая "зарегистрированная" в России гей-семья покинула Родину

2 часа назад
Новый фитнес-флешмоб: скандинавы бегают по грязным местам, собирая мусор

Новый фитнес-флешмоб: скандинавы бегают по грязным местам, собирая мусор

3 часа назад
На кубанских школьниц, плюнувших в Вечный огонь, составили протоколы

На кубанских школьниц, плюнувших в Вечный огонь, составили протоколы

3 часа назад
СМИ: российская армия берет на вооружение сразу два новых автомата

СМИ: российская армия берет на вооружение сразу два новых автомата

3 часа назад
Половину деталей для проекта "Кортеж" будут поставлять российские компании

Половину деталей для проекта "Кортеж" будут поставлять российские компании

4 часа назад
За найденный гигантский изумруд бригаде выплатили премию

За найденный гигантский изумруд бригаде выплатили премию

4 часа назад
Таможня испортила Новый год Китаю: на границе изъяты 867 медвежьих лап

Таможня испортила Новый год Китаю: на границе изъяты 867 медвежьих лап

4 часа назад
В Германии ищут угонщиков двух фур с 44 тоннами шоколада на 400 тысяч евро

В Германии ищут угонщиков двух фур с 44 тоннами шоколада на 400 тысяч евро

4 часа назад
Участникам нападения на псковских десантников в Чечне вынесен приговор

Участникам нападения на псковских десантников в Чечне вынесен приговор

5 часов назад
В Китае рухнул самолет ВВС

В Китае рухнул самолет ВВС

5 часов назад
Богатые тоже бьются: редкий спорткар от Toyota превратился в груду железа!

Богатые тоже бьются: редкий спорткар от Toyota превратился в груду железа!

5 часов назад
Иркутские полицейские инсценировали убийство и получили за это частный дом от заказчика

Иркутские полицейские инсценировали убийство и получили за это частный дом от заказчика

5 часов назад
Бывший главред "Московских новостей" Яков Ломко умер в возрасте 100 лет

Бывший главред "Московских новостей" Яков Ломко умер в возрасте 100 лет

5 часов назад
Microsoft отключила "заплатки" от Intel в экстренном обновлении Windows

Microsoft отключила "заплатки" от Intel в экстренном обновлении Windows

5 часов назад
Россия выделит 500 миллионов рублей на киберспорт

Россия выделит 500 миллионов рублей на киберспорт

5 часов назад
После "щупальцев" Цоя на Украине нашли плагиат у Пушкина и Булгакова

После "щупальцев" Цоя на Украине нашли плагиат у Пушкина и Булгакова

6 часов назад
Посмотреть на жизнь сверху: Иван Кожинов представляет программу "Демон"

Посмотреть на жизнь сверху: Иван Кожинов представляет программу "Демон"

6 часов назад
Российский актер стал шестикратным обладателем порно-"Оскара"

Российский актер стал шестикратным обладателем порно-"Оскара"

7 часов назад
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Вику Радченко

Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Вику Радченко

7 часов назад
Ford раскрыл обновленный Explorer для России

Ford раскрыл обновленный Explorer для России

7 часов назад
Мобильную версию Windows 10 перестали обновлять окончательно

Мобильную версию Windows 10 перестали обновлять окончательно

8 часов назад
Блокадная память вчера, сегодня и завтра

Блокадная память вчера, сегодня и завтра

10 часов назад
Звезда сериалов разозлила соседей ремонтом и огромной крысой

Звезда сериалов разозлила соседей ремонтом и огромной крысой

10 часов назад
Родченков дал первое интервью после бегства в США

Родченков дал первое интервью после бегства в США

11 часов назад
10 фильмов и мультфильмов, на создание которых вдохновили дети режиссеров

10 фильмов и мультфильмов, на создание которых вдохновили дети режиссеров

11 часов назад
Grammy завоевал Бруно Марс с песней That's What I Like

Grammy завоевал Бруно Марс с песней That's What I Like

13 часов назад
Певец Дмитрий Маликов официально сообщил о рождении сына

Певец Дмитрий Маликов официально сообщил о рождении сына

14 часов назад
Grammy-2018: Рэнди Ньюман хайпанул на Путине

Grammy-2018: Рэнди Ньюман хайпанул на Путине

15 часов назад
Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков

Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков

27.01.2018 12:55