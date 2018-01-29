В Австрии на подъемнике застряли больше 150 горнолыжников

На австрийском горнолыжном курорте Крайшберг во второй половине дня 29 января в неприятную ситуацию попали больше 150 туристов. Как сообщает телеканал ORF со ссылкой на полицию, они застряли на подъемнике.

Причиной ЧП стала механическая поломка оборудования. Проводится спасательная операция, в которой задействованы силы горноспасательной службы и полиции.

Кроме того, для спасения людей вызвали три вертолета. Спасатели надеются эвакуировать туристов до наступления темноты, передает РИА Новости.