Не менее 10 убитых: в Бразилии вспыхнул бунт в тюрьме

По меньшей мере, 10 заключенных погибли и трое получили ранения в драке между членами противоборствующих преступных группировок в одной из тюрем Бразилии.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Globo.

Согласно данным бразильского канала, инцидент произошел на северо-востоке страны в штате Сеара.

В данное время ситуация в тюрьме находится под контролем администрации. Пользовались ли участники беспорядков огнестрельным или холодным оружием, не сообщается.