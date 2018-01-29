Павел Дацюк назначен капитаном сборной России по хоккею

Нападающий сборной России Павел Дацюк поедет на Олимпийские игры в Южную Корею в качестве капитана нашей команды. Об этом сообщил главный тренер Олег Знарок. Напомним, что на прошлой Олимпиаде, которая прошла в Сочи в 2014 году, Дацюк также исполнял роль капитана.

Павел заявил журналистам, приехавшим на день открытых дверей российской команды в Новогорск, что любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром. Кроме того, он сообщил, что олимпийская медаль не потеряет цену из-за отсутствия на Играх хоккеистов из НХЛ.

6 февраля сборная России отправится в Южную Корею, где 14 февраля стартует олимпийский хоккейный турнир.