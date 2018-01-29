Путин: нацисты создали ад на земле

Путин: нацисты создали ад на землеЧитайте нас в Telegram
Попытки отрицания Холокоста и умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацизмом должны решительно пресекаться. Об этом Владимир Путин заявил во время посещения Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Сегодня там прошли мероприятия, посвященные международному Дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И был заложен первый камень мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто. Специально по этому случаю в Москву прилетел израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Конечно, они могли бы встретиться в официальной обстановке, но вряд ли в эти дни могло быть другое место — именно в конце января советские солдаты освободили Освенцим — сегодня Путин и Нетаньяху вместе в Еврейском музее и центре толератности.
"Поставленное нацистами на поток целенаправленное, массовое истребление людей не перестает ужасать и сегодня. Это, безусловно, был ад на земле. И сколько бы лет не прошло, невозможно осознать жуткий масштаб этих злодеяний. Нацисты создали на территории Европы около 40 тысяч лагерей и гетто. Дети, старики, женщины, физически и морально истощенные люди подвергались террору и безжалостному насилию, но не сдавались", — заявил Путин.
Массовые расстрелы, отравления, сожжения — фашистская машина работала технично и без сбоев. Остановить этот конвейер ада смогли только однажды — в Собиборе.
Единственное успешное восстание было организовано советским офицером Александром Печерским. Он вдохновил, поднял людей на борьбу и в итоге те, кто был обречен умереть, получили шанс. Но спустя годы не мог вспоминать о пережитом и увиденном без слез.
"Когда он начинал говорить, он начинал плакать. У них не было ни оружия, у них не было ничего. Они были голодные, раздетые, холодные, над ними издевались, их унижали. И, тем не менее, в этих условиях они это сделали. Они организовали. И они победили, в конце концов", — рассказала Наталья Ладыченко, внучка организатора восстания в лагере смерти Собибор Александра Печерского.
"Несгибаемая воля руководителя восстания советского лейтенанта Александра Печерского не может не восхищать и не удивлять. Эти люди отстаивали свое право на жизнь, не боясь смерти, боролись за свободу и человеческое достоинство. Обреченные, но не сломленные, они смогли победить", — подчеркнул президент России.
Ставка была сделана на жадность фашистов. Ведь было известно, что они из трупов убитых они вырывают золотые коронки, забирают себе одежду. Работники доложили эсесовцам о том, что в новом эшелоне с жертвами — отличное кожаное пальто.
"Как ни пунктуальны немцы, но на этот раз начальник всех лагерей Эрнст Берг прибыл в портняжную мастерскую на двадцать минут раньше срока... Юзеф повернул немца лицом к двери под предлогом, что так лучше делать примерку. Шубаев схватил топор и со всего размаху хватил Берга обухом по голове... Лошадь, услышав крик хозяина, шарахнулась от мастерской. Если бы она побежала по лагерю, то это могло сорвать все наши планы. К счастью, один из лагерников успел схватить лошадь под уздцы", — вспоминал Александр Печерский.
Сын участника восстания Аркадия Вайспапира специально сегодня прилетел в Москву с Украины, из Киева. Отец умер 3 недели назад. Он всю жизнь рассказывал.
"Несмотря на зверства фашистов, несмотря на каждодневные смерти перед глазами, самым страшным для тех, кто поднял бунт, было то, что им самим пришлось убивать", — рассказал Вадим Вайспапир.
"И его колотило. То есть он убил, убил этих нацистов топором. И, казалось бы, ну, убил. И вот говорил, я не мог прийти в себя, меня колотило вот этой дрожью. Долгое время не мог прийти в себя", — отметил сын участника восстания.
Лагерь Собибор в Польше, сохраненный как напоминание о творящихся здесь ужасах, нуждается в уходе и обновлении. Однако непостижимым образом России отказано, чтобы она тоже участвовала в этой работе. Против Польша.
Из беседы с польским послом в РФ Влодзимежом Марчиняком: "Почему Польша возражает против участия России в обновлении Собибора? — Польша всячески поддерживает участие России в обновлении музея в Собиборе. — А как же так получается тогда, можете объяснить? Мы чего-то не понимаем? — Прошу не снимать без моего разрешения. — Ну, конечно, не будем. Ну, просто вы сказали, что Польша поддерживает. Вы, наверное, имеете в виду участие в управляющем комитете. Но это две разные вещи".
Какие могут быть "разные вещи" в таком вопросе — понимают, кажется, только сами польские чиновники и больше никто.
"Это аморально, это не соответствует ни исторической справедливости, ни исторической правде. Это некое пренебрежение к памяти и погибших в этом концлагере, и к тем, кто бежали из этого концлагеря и остались живы", — возмущен Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности.
"Сколько людей погибло, освобождая Европу и Польшу. Европу — миллион погибло наших солдат, а Польшу — 300 000", — говорит Нина Крючкова, жительница блокадного Ленинграда.
Россия со своей стороны предпринимает все новые шаги для того, чтобы как можно больше людей знали и помнили. Именем Александра Печерского назван участок от Боровского к Киевскому шоссе. К выходу на экраны готовится международный кинопроект "Собибор", режиссером и исполнителем главной роли в котором стал Константин Хабенский.
"Мы знали, что находимся в лагере для уничтожения и что наше будущее — смерть. Мы просто хотели уничтожить лагерь, мы предпочитали смерть от пули, а не от газа. Мы не хотели облегчить немцам наше уничтожение", — говорит его герой.
Сегодня на территории музея заложили камень в основание будущего мемориала, посвященного участникам сопротивления в лагерях. Камень привезли с места массового расстрела евреев в Смоленской области.
Необходимо решительно пресекать все множащиеся попытки отрицать Холокост и умалять решающий вклад Советского Союза в победе над фашизмом — подчеркивает Путин.
В Израиле — считает российский президент — бережно хранят память о подвиге советской армии. Он вспомнил, как ездил на открытие памятника бойцам Красной Армии — событие, по словам Путина, получилось очень трогательным.
"Это особенно важно на фоне происходящего в ряде европейских стран, уничтожения и осквернения монументов советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение узников нацистских концлагерей, за спасение Европы и мира от нацизма. Убежден, современные политики, религиозные, общественные деятели обязаны сделать все возможное, чтобы сейчас, в 21 веке сохранить историческую память и не дать прорасти сорнякам националистической идеологии", — сказал Путин.
"Мы никогда не забываем ту роль, которую сыграла Красная Армия в победе над нацизмом. И в этом музее мы видим правду", — сообщил, в свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
В эти дни Россия вспоминает и тех, кто прорывал блокаду Ленинграда, тех, кто не смог ее пережить и тех, кто выстоял, несмотря ни на что.
"Как и жертвы Холокоста, они прошли через смерть, муки, страдания и утрату. Их подвиг — один из самых выдающихся, самых потрясающих массовых подвигов народа. Мы приклоняемся перед их стойкостью. А их боль до сих пор отдается в наших сердцах", — сказал президент России.
А в ближайшие дни еще один важнейший юбилей — 75-летие разгрома фашистов в Сталинградской битве.
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