Лучше, чем ничего: российских паралимпийцев в Пхенчхане ждут пять видов спорта

Российские паралимпийцы смогут поехать на Зимние игры в Пхенчхан и выступить в пяти видах спорта. Такое решение огласил Международный паралимпийский комитет. Но без условий не обошлось. Как и в случае с российскими олимпийцами, национальная символика будет запрещена. То есть россияне смогут выступить только в нейтральном статусе.

От 30 до 35 российских паралипийцев попадают в Пхенчхан. Это вполовину меньше, чем было на зимней Паралимпиаде в Сочи, но зато на сто процентов больше, чем на летних Играх в Рио, куда наших вообще не пустили.

Тем не менее, в Бонне сделали даже больше, чем их коллеги из Лозанны, чтобы победы, которых могут добиться россияне, были как можно менее заметны.

"Российским паралимпийцам будет разрешено соревноваться под паралимпийским флагом. В форме не может быть никаких олимпийских символов, связанных с Россией. На всех церемониях будет звучать паралимпийский гимн", — заявляет президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

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"Мы ввели временные меры в сентябре и определили название – "нейтральные паралимпийцы". Сегодня мы лишь немного изменили формулировку на "нейтральных паралимпийских атлетов". Тогда мы решили вопрос о наименовании так, но мы иногда будем принимать решения, которые могут отличаться от решений МОК", — отвечает Эндрю Парсонс.

"Отстранение Российского паралимпийского комитета остается в силе. В соответствие с нашими правилами, мы не можем позволить использовать часть этого названия в наименовании команды. Вот почему мы не можем допустить использования слова "Россия" в названии команды", — добавляет директор Международного паралимпийского комитета по связям с общественностью Крейг Спенс.

Взаимоотношения Российского паралимпийского комитета с международной организацией не урегулированы — дисквалификация от августа 2016 года остается в силе, российскую делегацию даже не допустили на финальную сессию. "Русские сделали много, но русские сделали недостаточно". И несмотря на то, что доклад комиссии Макларена, столь же информативен и доказателен, как надписи на заборах, он остается тем, на что ссылаются, к чему апеллируют.

"До сих пор не были выполнены два условия: признание доклада Макларена, в частности, его находок, доказательств и улик, а также восстановление РУСАДА в правах советом WADA", — добавляет президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Тем не менее, именно российский комитет будет определять список тех, кто поедет на Олимпиаду. Ключевое требования — как минимум две отрицательные допинг-пробы за последние шесть месяцев. Однако нейтральный статус сам по себе накладывает ограничение: спортсменов много, а мест мало.

"Все остальные делегации завершили этот процесс. И поэтому мы говорим об оставшемся количестве мест, чтобы мы могли выйти на те цифры, которые были согласованы оргкомитетом, и сказать: вот эти места свободны, пожалуйста, называйте своих спортсменов", — говорит директор Международного паралимпийского комитета по науке и медицине Питер ван дер Влит.

России хватит места только в пяти паралимпийских дисциплинах: горные лыжи, некоторые виды лыжных гонок, биатлон, сноуборд и керлинг. Мало, но, наверное, лучше, чем ничего.

Учитывая давление, которое оказывалось на высшую паралимпийскую инстанцию со всех сторон, буквально сегодня утром президент Немецкого паралимпийского комитета требовал полностью отстранить Россию от Игр. В конечном счете, решение ПКР оказалось несколько мягче, чем ожидалось. Без флага, без гимна, но все-таки нам будет за кого поболеть за Паралимпиаде.