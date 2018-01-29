Кандидаты в президенты РФ сдают в ЦИК подписи избирателей

Центризбирком заключил в Москве соглашение с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Обе структуры будут сотрудничать при информировании избирателей о грядущем голосовании. Что же касается кандидатов, то их штабы уже готовятся к сдаче подписей избирателей. И первые подписные листы — уже в ЦИКе.

Первым подписи за своего кандидата сдает штаб Владимира Путина, откуда были доставлены коробки с подписными листами. В них 315 тысяч автографов россиян. На самом деле было собрано намного больше, это только та часть, которая прошла первичную проверку в самом штабе. Их сдадут в Центризбирком, а дальше с ними будут работать уже специалисты. В том числе графологи.

Волонтеры заняты на всех этапах. Начиная собственно от сбора подписей, на улицах российских городов, до подготовки документов для передачи в ЦИК.

"Всё по-разному. Кто-то отвечает за связь с общественностью Лично моей задачей была подготовка титульных листов для папок с подписями и коробок", — поясняет Василий Пигарёв, волонтер, студент дипломатической академии МИД РФ.

На этом этапе главное — сверить общее количество бюллетеней и подписей.

"Идёт подсчёт количества представленных листов и представленных подписей. После этого, когда всё будет просчитано, с помощью генератора случайных чисел вот на этом экране будет отображено шестьдесят тысяч подписей, которые подлежат проверке", — поясняет Евгений Шевченко, член ЦИК РФ.

А в это время доверенные лица кандидата Путина в формате рабочих групп обсуждают темы, которые более всего, по их мнению, волнуют россиян. Основных направлений восемь: от молодежной политики до развития промышленности и предпринимательства.

"Что беспокоит бизнес — это какие то конечно взаимоотношения с фискальными правоохранительными органами, то есть, это в обязательном порядке касается развития новых технологий, это касается доступности финансов, качества подготовки персонала, это экспорт. Вот эти все вопросы они сегодня поднимались, я могу сказать, что часть этих вопросов либо решена, либо находится в стадии решения", — рассказал Сергей Когогин, сопредседатель предвыборного штаба Путина, генеральный директор "КаМАЗа".

Большинство кандидатов сдачу подписных листов в ЦИК отложили на последние два дня. Хотя, например, Борис Титов мог бы сдать 105 тысяч хоть сегодня.

Но у него запланирована поездка в Дагестан. Где он встречался с временно исполняющим обязанности главы республики Владимиром Васильевым, активом "Партии Роста", ну, и конечно, с дагестанскими спортсменами — борцами-вольниками.

" Во-первых, здесь, вот в этом зале, воспитываются характеры. Настоящие мужские спортивные характеры. Из этого зала вышли десятки чемпионов мира. Олимпийских игр. Поэтому мы гордимся тем, что именно наша страна рождает таких чемпионов, которые сегодня известны всему миру!" – восторгается Борис Титов, кандидат в президенты РФ от "Партии Роста".

Кандидат в президенты в качестве самовыдвиженца Владимир Михайлов в родной Костроме проводит круглый стол.

Еще несколько участников президентской гонки работали сегодня в Москве.

Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проводил митинг на Калужской площади. Прямо у подножия памятника Ленину. Объявил сбор подписей за сохранение этого самого памятника на этом самом месте и за роспуск совета депутатов муниципального округа "Якиманка". Кепка и жесты — тоже как у Ильича.

"И они выступили с инициативой проведения референдума местного о переносу с Калужской площади... А для нас это всегда Октябрьская площадь... памятника Ленину. Этот прекрасный памятник! Вот, посмотрите, он создан настолько монументально, настолько красиво, что он является исторической ценностью города!", — сообщил собравшимся Сурайкин.

Владимир Жириновский рассуждал об особенностях российской политической элиты — в рамках молодежного круглого стола ЛДПР.

Кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский работал в своем московском штабе. Принимал доклады от сборщиков подписей. По телефону.

"Люди ставят подписи. И о чём они говорят? О том, что у них газа нет! А они знают, что у меня есть программа полной газификации России. Подключение газа стоит столько же, сколько и, допустим, целый дом. Почти. Вот люди, зная, что есть такая программа и есть программа "Дома, земля, дороги", они к этому обращаются", — пояснил Явлинский.

Уже собраны необходимые 100 тысяч подписей. Сейчас их сшивают и оформляют в папки.

А вот Ксения Собчак именно сбору подписей уделяет особое внимание. Вместе с волонтерами и активистами своего штаба проверяет собранные документы. Возможно уже 30 января, если не будет сомнений в подлинности автографов, их сдадут в Центризбирком.

А вот шансы Эльвиры Агурбаш успешно преодолеть этот этап, стремительно тают. Центральный совет "Альянса Зеленых", от которого и выдвигалась Агурбаш, намерен рекомендовать ей снять свою кандидатуру. Якобы из-за давления, которое оказывается на партию.

"Постоянное подвешенное состояние меня. Я якобы маневрирую своим гражданством. Есть официальный документ от посольства Казахстана, с гербовой печатью, что я не являюсь гражданкой Казахстана, я являюсь гражданкой РФ – с декабря 1999 года", — говорит Агурбаш.

Она рассчитывает всё-таки собрать необходимые 100 тысяч подписей в оставшиеся двое суток.