Бегун - находка для шпиона: приложения для смартфонов раскрыли военные базы Пентагона

Популярное фитнесс-приложение сыграло злую шутку с американскими военными и раскрыло местонахождение военных баз США. В частности, благодаря браслетам, которые надевают на пробежки военнослужащие, удалось обнаружить перемещение американцев в Ираке и Сирии, центр ЦРУ в Сомали, размещение зенитно-ракетных комплексов Patriot и много других интересных и теперь уже не секретных для противников Вашингтона данных.

10 терабайт данных, 27 миллиардов километров забегов, заездов и походов, преодоленных бегунами, лыжниками и велосипедистами, которые используют GPS-приложение Strava. Компании-разработчику из Сан-Франциско так хотелось привлечь новых пользователей, что достижения уже имеющихся решили нанести на интерактивную карту.

"Наша глобальная карта — самая большая, насыщенная и красивая база данных в своем роде. Это прямая визуализация глобального сообщества спортсменов, которые пользуются приложением Strava", — заявлено на сайте компании.

Насколько активными членами этого сообщества являются американские военные, может быть, и не обратили внимание, если бы не австралиец Натан Разер. Разеру захотелось узнать, покажет ли карта пробежки американских солдат в Сирии. Показала еще и не такое! Не болтун, а бегун теперь находка для шпиона!

"Stravа выпустила свою глобальную тепловую карту. 13 триллионов точек GPS, которые зафиксировали их пользователи (функцию передачи данных можно отключить). Выглядит очень красиво, но для операционной безопасности — не лучший вариант. Военные базы США четко видны и легко опознаваемы", — заявляет австралийский военный аналитик Натан Разер из организации IUC Analysts.

Вслед за Разером сообщениями о сделанных открытиях стали обмениваться и другие пользователи Twitter. Один нашел маршруты пробежек американских морпехов, отправленных в афганскую провинцию Гильменд. Другой отследил, как наматывают круги у предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо. От суровых армейских будней вместе со своими смартфонами пытается убежать и те, кто служит на площадке зенитно-ракетного комплекса Patriot в Йемене. А о существовании некоторых американских баз раньше даже не подозревали.

"Интересная находка — это база передового развертывания Бархан в районе Кидаля", — отмечают в консультационной фирме MENASTREAM, которая специализируется на анализе вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.

В фитнес-приложении, в отличие от карт того же Google, который, очевидно, по согласованию с министерством обороны США важные детали скрывает, все нараспашку. И кто теперь поручится, что у беговой дорожки или походной тропы не притаится террорист, который тоже cкачал себе Strava?

"Потенциально серьезный промах, касающийся военных баз США. Интерактивная карта, которая показывает, где люди используют приложения для занятий фитнесом, раскрывая при этом секретную информацию о местоположении солдат", — отмечает ведущий CNN.

То, что добегались, признают и в Пентагоне.

"Министерство обороны очень серьезно относится к подобным случаям и изучает данную ситуацию, чтобы определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка", — заявила официальный представитель Пентагона Одрисия Харрис.

Впрочем, карта и по сей день легко открывается и с компьютера, и с мобильного телефона.

Сваливать все на подчиненных, что пренебрегают настройками конфиденциальности, американским генералам не стоит. Так называемые фитнес-трекеры, без которых бы не появилась скандальная карта, пентагоновское командование внедряло чуть ли не принудительно: с помощью пробежек хотели бороться с ожирением.