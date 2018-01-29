Неадекватный житель Лобни набросился на женщину и откусил палец ее мужу

Неадекватный житель Лобни набросился на женщину и откусил палец ее мужуЧитайте нас в Telegram
Подмосковная полиция выясняет обстоятельства шокирующей истории. В Лобне сосед избил женщину с двухлетним ребенком, а затем откусил палец ее мужу, который пытался защитить свою семью. Местные жители говорят, что это уже не первый такой случай, но нападавший ни разу не понес наказания.
Наталья до сих пор в шоковом состоянии. Она возвращалась с двухлетним сыном Глебом после прогулки по парку. Шли через этот двор. Вдруг дорогу им перегородила машина. "Мы хотели его пропустить, чтобы он припарковался. Он быстро, быстро поехал на нас, и задевает нашу коляску", — рассказывает женщина.
Наталья сделала водителю замечание. Взяла сына и пошла в сторону своего дома. Но мужчина неожиданно бросился преследовать женщину с ребенком. "Выбегает из машины и на меня кидается. Он ударяет меня в лицо, хватает за куртку", — утверждает пострадавшая.
Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы муж Натальи Константин в этот момент не вышел из дома. Нападавший переключился на него. Один из ударов попал ребенку по голове. "Он пытался меня и бить, и кусать, и царапать, — рассказывает Константин Кузнецов. — Он как собака схватил, и одним разом просто кровь брызнула и все. У меня нет куска фаланги".
Истекающего кровью Константина увезли в московскую специализированную больницу. Врачи пытаются восстановить изуродованный палец. Избиение семьи происходило на глазах Анны. Она тоже возвращалась с ребенком из парка. "Ни слова ни говоря, просто начал драться, — отмечает очевидец. -Мне кажется, он неадекватный сам по себе. В нем агрессия".
В нападавшем местные жители сразу опознали 38-летнего Дмитрия Осипова. Все происходило во дворе дома, где он живет. Соседи характеризуют его, как замкнутого и нелюдимого. И это не первый раз, когда Дмитрий бросается на людей.
Дмитрий Осипов живет в квартире на первом этаже. По словам соседей, он не появлялся здесь уже несколько дней. На звонки никто не отвечает. Дмитрий активно размещает фотографии в социальных сетях: то позирует с ружьем на охоте, то отрабатывает бойцовские приемы. Работает охранником. У него двое детей. Что толкнуло его напасть на семью, сейчас выясняют полицейские.
"Выясняются все обстоятельства произошедшего. Все участники направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести причиненного вреда здоровью", — сообщает сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Никита Карасев.
В конфликте участвовала и жена Дмитрия. Она сначала сидела в машине, а потом присоединилась к потасовке. Но при виде камеры от родственника почему-то решила отречься.
Константин проведет в больнице как минимум неделю. Врачи сделали сложную операцию и смогли пришить палец. Но пока никаких гарантий, приживется он или нет. Двухлетнему Глебу тоже рекомендовали наблюдаться у психолога: никто не знает, как на нем скажется эта история.
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