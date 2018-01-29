Российские хоккеисты не пройдут на церемонии открытия Олимпиады

Сборная России по хоккею не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Это связано с утвержденным планом подготовки российских хоккеистов к Олимпиаде.

"Участие в церемонии открытия мужской команды не планируется, но будет участвовать наша женская команда, — заявил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, которого цитирует РИА Новости. — У нас есть утвержденный план подготовки, до 10 февраля команда базируется в городе Анян, где проведет матч с командой Кореи".

Олимпийские Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Церемония открытия состоится 9 февраля. Мужской хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.