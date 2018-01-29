Путин: одна из важнейших задач сейчас - добиться роста зарплат

Период рецессии в российской экономике пройден, заявил сегодня президент Владимир Путин, выступая перед подписанием генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями на 2018-2020 годы. Соглашение устанавливает принципы социально-трудовых отношений, то есть отношений между работниками и работодателями.

Как отметил президент, сейчас для государства одна из важнейших задач — добиться роста зарплат россиян. По словам президента, по ряду отраслей, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве, наблюдается рост, который нужно закрепить.

"Перед нами стоит общая задача — обеспечивать его долгосрочный, устойчивый характер, в целом вывести экономику на позитивную траекторию. И, что принципиально, важно обеспечить рост реальных доходов граждан", — сказал Путин.