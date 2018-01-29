Анджелина Джоли займется проблемой сирийских беженцев

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли отправилась на Ближний Восток для разрешения вопроса беженцев из Сирии. Сэтой миссией в качестве спецпосланника ООН ее туда отправило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как сообщил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, Анжелина Джоли отправлена в воскресенье для переговоров "по вопросу затянувшегося кризиса беженцев и соблюдению прав человека всех сирийцев, включая всех сирийских беженцев, проживающих в соседних странах".

Как отмечает РИА Новости, какие-либо подробности поездки актрисы в Сирию пока неизвестны.