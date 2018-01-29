Европарламент запустил начало санкционной процедуры к Польше

Прецедент в истории Европейского союза: Варшаву хотят лишить права голоса в Совете Евросоюза. Первый параграф седьмой статьи Договора о Европейском союзе запустил комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции. 33 депутата поддержали решение Еврокомиссии о введении санкций против Польши. Для начала санкционной процедуры было достаточно, впрочем, голосов всего 23 депутатов.

Решение о санкциях должна утвердить февральская пленарная сессия Европарламента, сообщает ТАСС. Польша попала под санкции за нарушения европейских принципов — фундаментального принципа независимости суда — при проведении местной судебной реформы.

"Мне кажется, что повторение одного и того же больше одного раза не имеет никакого смысла. Это постановление не привносит ничего нового в дискуссию, которая ведется, и в политический процесс, который в последнее время перешел в новое измерение", -заявил глава польского МИД Конрад Шиманьский.

Парламент Польши в середине декабря 2017 года принял законы о реформе Национального судебного совета страны и Верховного суда. 15 членов назначающего всех судей Нацсудебного совета теперь будут избираться на четырехлетний срок Сеймом, а не в профессиональной судебной среде. Каждая парламентская фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получит право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

Предложенная правящей партией "Закон и справедливость" судебная реформа вызвала в июле прошлого года массовые протесты в Польше. На митинги против нее вышло более 100 тысяч человек.