В Макао спасли россиянина, застрявшего в воздухе после прыжка с тарзанки

Россиянин едва не погиб, застряв на тарзанке в Макао. Неназванный 30-летний мужчина провисел на высоте 60 метров около часа. Пострадавший был госпитализирован с легким переохлаждением. Что стало причиной сбоя одного из самых высоких аттракционов в мире, неизвестно, сообщает South China Morning Post.

Одной из возможных причин выхода тарзанки из строя эксперты называют низкую температуру воздуха в Макао.

Россиянин прыгнул с высоты 230 метров. Его спасали десятки пожарных и врачей.

В 2005 году открытая в Макао тарзанка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий аттракцион в мире. Высота здания, на котором находится тарзанка, составляет 338 метров. Один прыжок с нее стоит 450 долларов.