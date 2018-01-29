Замдиректора ФБР Маккейб подал в отставку

Заместитель директора американского Федерального бюро расследований Эндрю Маккейб ушел в отставку.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в Twitter телекомпания NBS со ссылкой на информированные источники.

На службу в ФБР Маккейб поступил в 1996 году, работая в спецгруппе по

организованной преступности в Евразии, а затем – в контрразведывательном отделе ФБР. В феврале 2016 года он дослужился до поста заместителя директора ФБР.

После того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР из-за недовольства его работой, Маккейб в период с мая по август исполнял обязанности директора бюро.

Маккейба республиканцы также обвиняли в политической ангажированности – при расследовании скандала о нарушении правил работы с секретными документами экс-госсекретарем и кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Серьезное недовольство Трампа Маккейб вызвал и в проводимом ФБР расследовании предполагаемого вмешательства России в

предвыборную президентскую кампанию в США в 2016 году.