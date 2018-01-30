Grammy Awards 2018: итоги вручения самой престижной музыкальной премии

Быстрые пальцы Даниила Трифонова и песня про Путина — вот чем России запомнилась юбилейная премия Грэмми. Престижную музыкальную награду, по сути, аналог Оскара, накануне вручили в Нью-Йорке.

Вручение самой престижной в мире музыки премии прошло в ночь с воскресенья на понедельник. Юбилейная, 60-я церемония проходила в нью-йоркском "Мэдисон-сквер Гарден". В 84 номинациях были представлены артисты самых разных музыкальных жанров. Безусловный триумф одержал Бруно Марс. Он претендовал на 6 наград и все шесть получил.

Мировая политика сегодня находит отражение во всех без исключения сферах. Не оказался исключением и музыкальный аналог Оскара. Правда, с небольшим отклонением от популярного сегодня антироссийского вектора. Так, вторым по количеству наград стал американский рэп-исполнитель Рэнди Ньюман. Одну из побед ему принесла песня с лаконичным названием "Путин". Российский лидер представлен в песне супер-героем, который любит свою родину, имеет огромный успех у женщин.

Более того, заслуженной награды удостоился номинант из России — пианист Даниил Трифонов. Его альбом с записью сложнейших Трансцендентных этюдов Ференца Листа победил в категории "За классическое инструментальное исполнение".

Для 26 летнего музыканта из Нижнего Новгорода это далеко не первая престижная награда. Трифонов играет на фортепиано с 5 лет, участвовал во множестве международных конкурсов. В 2011-м завоевал сразу три награды: на конкурсе имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса Чайковского в Москве, где получил Гран-при, первую премию и Золотую медаль. В этом году на Грэмми российский исполнитель боролся за победу с восемью талантливыми исполнителями.

Именно в номинациях, связанных с классической музыкой, отечественные музыканты неоднократно получали Грэмми. Первым в 1961 году стал советский пианист Святослав Рихтер за лучшее сольное классическое исполнение. В 2003-м высшей награды "за экстраординарную карьеру виолончелиста и дирижера, за жизнь в записях" удостоился Мстислав Ростропович. Эту награду всегда вручают отдельно, подчеркивая ее важность. Среди номинантов на Грэмми из нашей страны также Максим Венгеров, Михаил Плетнёв, Юрий Башмет, Евгений Кисин и другие.

Однако без политики на музыкальном конкурсе все-таки не обошлось. Многие участники высказывались по поводу президентства Дональда Трампа. Элементом неожиданности стало прочтение фрагмента книги об американском лидере в исполнении Хиллари Клинтон.

И многие знаменитости присоединились к странному аттракциону. В частности, Шер и Джэй Зи, который был заявлен во множестве номинаций, но уехал домой без наград. Престижной премией в этом году были отмечены композиторы фильма "Ла-Ла-Лэнд" и мультфильма "Моана". За лучший саундтрек Грэмми получил сериал "Непокоренные". А британский певец Эд Ширан и колумбийская исполнительница Шакира были награждены за лучшие альбомы.