Футболист "Ростова" Бухаров пропустит 2-3 месяца из-за операции

Нападающий футбольного клуба "Ростов" Александр Бухаров не сможет помочь команде ближайшие два-три месяца. 32-летний форвард прошел обследование в Италии и перенес операцию на ахилловом сухожилии, сообщает пресс-служба ростовской команды.

Кроме того, отмечается возвращение в строй "Ростова" полузащитника Артура Юсупова, который из-за травмы колена не выходил на поле с октября. "Мы все очень рады возвращению Артура, — заявил главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. — Он настоящий боец и трудяга, поэтому желаем ему скорее присоединиться к общей группе. Пока же он будет заниматься индивидуально, мы будем внимательно следить за его состоянием".