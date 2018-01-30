Увлеченные налетчики забыли забрать деньги из кубанского магазина

Триста тысяч рублей могли бы стать добычей вооруженных грабителей, скрутивших троих продавцов продуктового магазина в станице Воздвиженской Краснодарского края, но забывших заглянуть в сейф, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Камера наблюдения помогла выйти на след злоумышленников.

Подозреваемыми оказались 28- и 30-летний мигранты, временно осевшие в станице Петропавловской. Они тщательно готовились к преступлению: купили необходимую одежду и маски, раздобыли сигнальные пистолеты и вычислили время, когда женщины покидают торговую точку. Дело налетчики провернули безупречно: вечером 12 января, не дав закрыть дверь, они затолкали продавцов внутрь, потребовали открыть кассу и сейф, а после стянули им руки пластиковыми жгутами. Однако уже на финишной прямой мужчины допустили досадную осечку — понадеявшись друг на друга, они так и не заглянули в сейф, где хранились 300 тысяч рублей.

Отсутствие денег злоумышленники заметили слишком поздно — к тому моменту продавщицы уже освободились от пут и вызвали полицию. Несмотря на то что грабители одежду и пистолеты выбросили в реку, следователи вышли на их след. Теперь подозреваемым грозит до 12 лет колонии, суда они будут дожидаться за решеткой.