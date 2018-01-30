Результаты опроса: американская молодежь не верит Трампу

Обнародованные в понедельник, 29 января, итоги опроса, проведенного телекомпанией NBC и исследовательской службой GenForvard, свидетельствуют о том, что большинство молодых американцев не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента и считают, что США следуют неверным курсом.

Так, 63 процента родившихся после 2000 года молодых людей считают, что в настоящее время Соединенные Штаты следуют неверным курсом, противоположную точку зрения высказали 18 процентов опрошенных того же возраста. Такое же число опрошенных – 63 процента — критически оценили деятельность Дональда Трампа на посту президента США. В поддержку главы американской администрации высказались 19 процентов опрошенных, передает ТАСС.

Почти так же разделились взгляды молодежи на деятельность Конгресса США: одобряют деятельность законодателей 12 процентов опрошенных, противоположную точку зрения высказал 61 процент из них.

Опрос, в котором приняли участие 1844 респондента, был проведен в период с 3 по 16 января текущего года.