Жители двух камчатских поселков остались без света

Жители двух камчатских поселков остались без светаЧитайте нас в Telegram
На Камчатке штормовой ветер со снегом нарушил энергоснабжение поселков Эссо и Анавгай, в которых проживают около 2,6 тысячи человек. Без электроэнергии оказались только бытовые потребители — социальные объекты и учреждения имеют собственные резервные источники питания.
Как выяснилось в ходе обхода линии электропередачи, причиной отключения стали сход снега и упавшие на провода ветви деревьев, передает "Интерфакс". В настоящее время специалисты расчищают линию для восстановления подачи электроэнергии. Работы осложнены тем, что в течение суток на месте ЧП выпало более 70 сантиметров снега. Снегопад продолжается при штормовом ветре, что мешает подходу техники.
Планируется, что электроснабжение будет полностью восстановлено во вторник, 30 января, во второй половине дня по местному времени.
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта суперкара Audi
- Половину деталей для проекта "Кортеж" будут поставлять российские компании
- Богатые тоже бьются: редкий спорткар от Toyota превратился в груду железа!
- Ford раскрыл обновленный Explorer для России
- Новая версия Lada Vesta: первые изображения
-
После "щупальцев" Цоя на Украине нашли плагиат у Пушкина и Булгакова
- Grammy взяли российский пианист и песня про Путина
- Турчанка могла спасти россиянина от участи донора органов
- Самолет с отказавшим двигателем сел на шоссе
- Сооснователь Apple больше не верит Илону Маску
- Пациента клиники насмерть засосало в аппарат для МРТ
-
Облачные технологии "36,6" - то, что доктор прописал
- Почему стоит купить золото?
- В России начнут поддержку сланцевой нефти
- Ставки по "рашагейт" стали экстремальными для США
- Убыль населения: 10 стран вымирающих стран
-
В МИД прокомментировали "утечку" решений сирийского конгресса в Сочи
- Пушков ответил Волкеру на слова о лишении России права вето в ООН
- Берлускони уже боятся: дон Сильвио решил "встряхнуть" Брюссель
- Ниинистё оставил за собой кресло президента Финляндии
- Команда Трампа хочет отгородиться от Китая национальной сетью 5G
-
Софию замкнуло после вопроса об Украине
- В Китае мальчик бросил петарду в колодец с метаном
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
-
Актер развелся с женой из-за квартиры
- Что можно купить у моря в Испании по цене московской двушки
- Как получить льготы по оплате ЖКХ
- Самое доступное жилье в Подмосковье
- Цены на новостройки и вторичные квартиры скоро станут одинаковыми
-
Четверо погибших: тушить пожар в Красногорске мешали припаркованные машины
- На Москву надвигается сильная метель
- Алтарник спас бомжа ценой своей жизни
- Восстание в Собиборе: именем Александра Печерского названа улица
- Витамины, биодобавки или "живые" фрукты: избавляемся от авитаминоза
-
Бегун - находка для шпиона
- Сочи. Диалог сирийцев с сирийцами
- Таможня берет добро. Незадекларированное
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Игровой блокчейн: справедливая экономика или очередное казино?
- В Fallout 4 можно будет сыграть бесплатно
- Игры приносят в 10 раз больше денег, чем кинопрокат
- PUBG стала самой популярной игрой у стримеров
- Австрийский геймерский магазин устроил забастовку Microsoft
-
Особые антитела остановят аллергию до её проявления
- Самые древние "мелки" окрасили историю древних людей в новые цвета
- Испытан анализатор ДНК, который может найти жизнь на других планетах
-
Известная актриса Риз Уизерспун признала, что у нее три ноги
- Лучшие комедии в истории
- Прогноз букмекеров: какой фильм выиграет главный "Оскар"
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Когда вымрут мужчины
- Американская семья вырастила 14 медведей
- Ученые объяснили, как дети сделали "пузырьковое иглу" в ванной
- Почему петуха не оглушает собственный крик
- Лицо девочки-подростка из доисторической Греции
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера
Крупное ДТП в Нигерии унесло жизни 20 человек
Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума
Анджелина Джоли займется проблемой сирийских беженцев
"Движение вверх" - новая эра в отечественном кино
Футболист Тарасов и модель Костенко обвенчались
Влогер Алекс Таппер испытал на себе удар рук-базук
Замдиректора ФБР Маккейб подал в отставку
15 самых богатых музыкантов всех времен
Дом музыки приглашает на Китайский Новый год
Таможня берет добро. Незадекларированное
60 минут. Кремлевский доклад
Илон Маск продал огнеметов на 4 миллиона долларов
Россия выделит 500 миллионов рублей на киберспорт
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Вику Радченко
Ford раскрыл обновленный Explorer для России
Мобильную версию Windows 10 перестали обновлять окончательно
Блокадная память вчера, сегодня и завтра
Звезда сериалов разозлила соседей ремонтом и огромной крысой
Родченков дал первое интервью после бегства в США
Grammy завоевал Бруно Марс с песней That's What I Like
Певец Дмитрий Маликов официально сообщил о рождении сына
Grammy-2018: Рэнди Ньюман хайпанул на Путине
Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере