Жители двух камчатских поселков остались без света

На Камчатке штормовой ветер со снегом нарушил энергоснабжение поселков Эссо и Анавгай, в которых проживают около 2,6 тысячи человек. Без электроэнергии оказались только бытовые потребители — социальные объекты и учреждения имеют собственные резервные источники питания.

Как выяснилось в ходе обхода линии электропередачи, причиной отключения стали сход снега и упавшие на провода ветви деревьев, передает "Интерфакс". В настоящее время специалисты расчищают линию для восстановления подачи электроэнергии. Работы осложнены тем, что в течение суток на месте ЧП выпало более 70 сантиметров снега. Снегопад продолжается при штормовом ветре, что мешает подходу техники.

Планируется, что электроснабжение будет полностью восстановлено во вторник, 30 января, во второй половине дня по местному времени.