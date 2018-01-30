Яромир Ягр вернется в родной клуб "Кладно"

Чешский нападающий Яромир Ягр, который ранее был выставлен на драфт отказов клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз", решил продолжить карьеру в чешском "Кладно". Именно в составе этого клуба Ягр начинал карьеру, а сейчас является совладельцем команды.

"Я бы хотел поблагодарить Брэда Треливинга и "Калгари" за бесценную возможность быть частью команды и продолжать мою карьеру в НХЛ, — заявил 45-летний Ягр, которого цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ. — Хоть я крайне расстроен, что по разным причинам все сложилось не так, как я рассчитывал, я очень благодарен "Флэймз", фанатам клуба и городу за гостеприимство. Я рассчитываю продолжить сезон в "Кладно".

Чешский форвард подписал контракт с "Калгари" в октябре 2017 года, но в нынешнем сезоне из-за травмы пропустил 27 матчей. Всего в НХЛ на счету Ягра 1733 игры – это третий показатель в истории лиги. Кроме того, чешский форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров (1921 очко) и третье в списке лучших снайперов (766). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории НХЛ.